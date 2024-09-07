ИИ-ноутбук Samsung с новым Snapdragon X Plus обойдется почти в 100 000 рублей

Новинка еще не доступна для покупки, но европейская стоимость уже объявлена.

Компания Samsung представила новый ноутбук Galaxy Book4 Edge 15, который отличается традиционной конструкцией.

В нём установлен процессор Qualcomm Snapdragon X Plus, а также поддерживаются ИИ-функции Microsoft Copilot+ PC и Galaxy AI.

Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920×1080 пикселей и яркостью до 300 нит. Основой устройства является восьмиядерный ARM-процессор Snapdragon X Plus с «нейромодулем» Hexagon, который обеспечивает поддержку ИИ-функций. Также предусмотрена защита данных с помощью технологии Samsung Knox.

Оперативная память составляет 16 ГБ, а встроенный накопитель может быть на 256 или 512 ГБ. Аккумулятор имеет ёмкость 61,2 Втч, что обеспечивает хорошую автономность.

В ноутбуке есть веб-камера на 2 Мп, слот для microSD, клавиатура с цифровым блоком, модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, а также порты USB 4.0 Type-C, HDMI 2.1 и USB Type-A.

Galaxy Book4 Edge 15 в Европе обойдется покупателям в 999 евро или около 99 600 рублей.