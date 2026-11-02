ИИ-модель GLM 5.3 научилась находить и использовать уязвимости Firefox

Исследователи организации Epoch AI продемонстрировали способность открытой языковой модели GLM 5.3 самостоятельно находить уязвимости в браузере Firefox и создавать инструменты для их эксплуатации. Эксперимент показал, что современные системы искусственного интеллекта способны автоматизировать сложные задачи компьютерной безопасности.

Для проверки возможностей модели специалисты подготовили контролируемую исследовательскую среду. Искусственному интеллекту предоставляли информацию о конкретной версии Firefox и доступ к опубликованным изменениям исходного кода браузера.

Особенность эксперимента заключалась в том, что модель анализировала изменения, связанные с исправлением уязвимостей, которые еще не были установлены у всех пользователей. На основе этих данных GLM 5.3 определяла потенциально опасные участки программного кода.

Затем система самостоятельно разрабатывала последовательности действий, позволяющие использовать обнаруженные ошибки. В испытаниях исследователям удалось продемонстрировать обход защитных механизмов браузера, включая изоляцию процессов, известную как песочница.

По опубликованным результатам, модель успешно справилась с заданиями на шести версиях Firefox, выпущенных в период с 17 сентября по 26 октября 2026 года. Разработка необходимых программных инструментов занимала от 12 до 48 часов.

Стоимость вычислительных ресурсов для отдельных испытаний оценивалась примерно в тысячу долларов. Это показывает, что автоматизация сложного поиска уязвимостей становится доступнее по сравнению с традиционными методами, требующими продолжительной ручной работы высококвалифицированных специалистов.

Исследователи сообщили, что использованная в эксперименте уязвимость была устранена в Firefox 159.0, выпущенном 27 октября, после уведомления разработчиков Mozilla.

Результаты эксперимента не означают, что любой пользователь может воспроизвести аналогичную атаку или что все версии Firefox остаются уязвимыми. Испытания проводились в специально подготовленной среде с заранее определенными условиями.

Тем не менее работа демонстрирует двойственный характер развития искусственного интеллекта в кибербезопасности. Те же методы, которые помогают специалистам обнаруживать ошибки программного обеспечения, могут представлять угрозу при использовании злоумышленниками.