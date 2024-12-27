ИИ научили вычислять дату смерти: тестирования прошли на жителях Дании

Группа ученых создала искусственный интеллект под названием life2vec, который может предсказывать дату смерти человека.

Этот ИИ анализирует данные о здоровье и образе жизни, чтобы оценить продолжительность жизни с точностью около 80%.

Life2vec изучил информацию миллионов людей в Дании и выявил связи между различными факторами здоровья и причинами смерти.

Несмотря на впечатляющие результаты, доступ к этому ИИ пока ограничен из-за этических соображений, что приводит к приостановке его дальнейшего развития.

Это открытие подчеркивает, как современные технологии могут использоваться для предсказания таких серьезных вопросов как смерть.