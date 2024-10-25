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ИИ имеет низкую эффективность в области кибербезопасности

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В статье для HackerNoon исследователь кибербезопасности Маккензи Джексон обсуждает чрезмерные ожидания по поводу применения искусственного интеллекта в области защиты от хакеров. По его мнению, несмотря на достижения ИИ в других сферах, его влияние на кибербезопасность остается ограниченным.

Джексон указывает, что многие разработчики поспешили интегрировать ИИ в свои решения, используя его для автоматизации устранения неполадок и создания контекста для предупреждений. Однако такие подходы часто не приносят ощутимой пользы, так как они в основном направлены на облегчение работы разработчиков и опираются на устаревшую информацию.

Одной из ключевых проблем является необходимость специализированных данных для обучения ИИ. Хотя современные модели, такие как ChatGPT, впечатляют, они не всегда подходят для конкретных задач в кибербезопасности. Обучение таких моделей требует значительных вычислительных ресурсов, что делает этот процесс дорогим для большинства организаций.

Джексон подчеркивает, что ИИ должен дополнять человеческие способности, а не заменять их. Хотя он может быть полезен в классификации и приоритизации задач, важно использовать подходящие модели и избегать зависимости от универсальных решений.

В целом, Джексон отмечает, что ИИ имеет потенциал в области кибербезопасности, но для достижения результатов требуется более целенаправленный подход.

 

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