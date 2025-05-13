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ИИ идет в iOS 19: Apple готовит новую функцию для аккумулятора

Автор На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

Apple добавит в операционную систему iOS 19 функцию управления аккумулятором, основанную на технологиях искусственного интеллекта. Как сообщает агентство Bloomberg, новая опция войдёт в состав пакета Apple Intelligence и будет доступна для всех устройств, совместимых с iOS 19.

Система будет анализировать привычки пользователя и автоматически корректировать работу приложений и функций, чтобы снизить потребление энергии. В частности, в режиме ИИ-управления система сможет ограничивать фоновую активность приложений, регулировать яркость экрана и отключать второстепенные процессы. Кроме того, на экране блокировки появится индикатор, отображающий прогноз времени, необходимого для полной зарядки устройства.

Новая разработка создаётся с учетом особенностей конструкции будущей модели iPhone 17 Air. По слухам, это устройство будет иметь сверхтонкий корпус, ограничивающий размер встроенного аккумулятора. Ожидается, что оптимизация работы с помощью искусственного интеллекта компенсирует возможное снижение времени автономной работы.

Помимо управления батареей, в iOS 19 появятся и другие нововведения: интерфейс в стеклянном стиле, схожем с visionOS, обновлённое приложение Health, улучшенная версия голосового ассистента Siri, а также функции Apple Intelligence для Apple Watch. Разработчики стремятся сделать систему более стабильной и функциональной.

Релиз iOS 19 ожидается осенью текущего года.

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