Бренд Red Magic, принадлежащий китайской компании ZTE, готовит к выпуску игровой смартфон Red Magic 9S Pro, который станет улучшенной версией прошлогоднего флагмана.

Этот смартфон уже появился в базе данных Geekbench, а также в китайской социальной сети инсайдеры сообщили другие подробности.

В результате стало известно, что разработчики решили использовать специальную версию процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, в которой увеличена частота ядер.

Тестирование Geekbench показало, что новый флагман Red Magic имеет максимальную частоту 3,4 ГГц. В дополнение к повышенной частоте центрального процессора, новое устройство также получит более мощный графический ускоритель, обеспечивающий увеличение скорости на 10%.

ИИ-функции не обойдут стороной новый смартфон Nubia Red Magic 9S Pro, о чем сообщили инсайдеры. Впрочем, это новая тенденция в смартфонах, которую внедряют многие производители. Все подробности о новинке станут известны 3 июля, когда состоится ее презентация.