ИИ-эксперт Старухин спрогнозировал изменения в системе образования из-за ChatGPT-5

OpenAI получила новый процессор Nvidia DGX H200, который является самым мощным чипом для работы с искусственным интеллектом.

Компания планирует использовать этот процессор для создания новой версии своей системы ChatGPT, называемой ChatGPT-5. Этот прорыв в технологии приведет к улучшению работы системы и сделает ее более многофункциональной.

С использованием нового процессора, скорость работы языковых моделей увеличится, а ответы станут более точными и релевантными.

Процессор также имеет большую пропускную способность памяти и больший объем памяти по сравнению с предыдущей моделью. Это значительное улучшение, аналогичное появлению 3D-графики после двухмерной.

ChatGPT-5, используя новый процессор, сможет обрабатывать различные типы информации, что приблизит ее к общему искусственному интеллекту (AGI).

Это означает, что система сможет обрабатывать изображения, генерировать слайды и рассказы на основе предоставленной информации, а также выполнять другие задачи, полезные для бизнеса и повседневной жизни людей.

Новая версия ChatGPT-5 также будет учитывать обратную связь пользователей, чтобы улучшить свою работу и избежать ошибок.

Ожидается, что это приведет к автоматизации рутины и учебных задач, а также к разработке новых приложений, использующих ChatGPT-5.

Однако такая мощная система искусственного интеллекта также представляет вызовы и риски, о чем предупредил эксперт в области искусственного интеллекта и специалист по Data Science Ярослав Старухин в беседе с «Газетой.ру».

Изменения в системе образования могут потребоваться, чтобы учиться навыкам, которые не могут быть выполняемыми AI, и предотвратить деградацию учеников и студентов. Это потребует изменений в принципах обучения людей.

В целом, новая версия ChatGPT-5 с использованием процессора Nvidia DGX H200 будет более мощной, точной и полезной для пользователей и бизнеса.