ИИ ChatGPT пользуется самым высоким спросом среди хакеров

Киберпреступники начали активно применять ChatGPT для создания вредоносного программного обеспечения и атак на macOS, как сообщает отчет Moonlock Lab за 2024 год.

В нем подтверждаются подозрения, что злоумышленники используют искусственный интеллект для разработки вредоносных программ, даже если у них нет навыков программирования.

Хакеры могут, используя всего несколько запросов, создавать скрипты и применять сложные методы, которые раньше требовали серьезного опыта. Это сделало создание вредоносного ПО доступным для большинства пользователей интернета.

Тем не менее работа с кодом может оставаться сложной для некоторых злоумышленников. Поэтому на первый план выходит модель MaaS, где за плату предоставляется доступ к вредоносному ПО и необходимой инфраструктуре.

В 2024 году в даркнете наблюдается рост обсуждений о способах обхода защиты macOS и распространении MaaS, что привлекает преступников с минимальными техническими навыками.

Аффилированные лица могут платить за использование вредоносного ПО разово или по подписке, а создатели программ-вымогателей получают часть от каждого выплаченного выкупа.

По данным Moonlock Lab, рост MaaS снизил порог входа для киберпреступников, и услуги, которые раньше стоили десятки тысяч долларов, теперь доступны примерно за $1500 в месяц из-за увеличения конкуренции и числа поставщиков.