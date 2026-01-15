ИИ-бум оживил рынок бюджетного гейминга на DDR3

Рост интереса к нейросетям снова поднял спрос на бюджетные сборки ПК с DDR3-памятью, сообщает VideoCardz со ссылкой на Board Channels. Комплекты с этой памятью начали продаваться в три раза активнее.

Ранее дефицит памяти подстегнул интерес к платформам AM4 с поддержкой DDR4. Однако запасы такой памяти быстро закончились, а новые модули не производятся.

Теперь геймеры возвращаются к DDR3, которая впервые появилась в 2007 году. На вторичном рынке оперативная память и комплекты с материнскими платами расходятся быстро. Подходящие связки охватывают процессоры Intel шестого–девятого поколений и AMD AM3/AM3+, что делает их оптимальными для сверхбюджетного гейминга.