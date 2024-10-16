ИИ-боты научились легко обходить защитные меры в социальных сетях

Ученые из Университета Нотр-Дам провели исследование, в котором проанализировали политику и механизмы работы чат-ботов на восьми популярных социальных платформах. Они пытались запустить ботов, чтобы протестировать эффективность соблюдения правил платформ.

Результаты показали, что исследователи смогли успешно опубликовать «тестовый» пост от бота на каждой платформе. Пол Бреннер, директор Центра исследовательских вычислений, отметил, что, несмотря на существующие меры, платформы не смогли эффективно блокировать ботов.

Наиболее сложными для запуска оказались мета-платформы, а TikTok также представлял некоторые трудности из-за капчи.

Бреннер подчеркнул, что на момент публикации исследования все аккаунты и посты тестовых ботов оставались активными. Он добавил, что даже люди с минимальной подготовкой смогли запустить ботов, используя общедоступные технологии.

Исследование пришло к выводу, что ни одна из протестированных платформ не обеспечивает достаточной защиты от вредоносных ботов.

Бреннер призвал к необходимости законодательных инициатив, которые бы требовали от платформ идентифицировать учетные записи как людей, так и ботов, чтобы повысить безопасность пользователей.