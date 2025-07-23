ИИ-ассистент «Помощник туриста» от Сбера помогает планировать поездки по России

Нейросеть «Сбера» представила ИИ-ассистента «Помощник туриста», который выполняет функции персонального турагента. Он предоставляет информацию об отелях, достопримечательностях и интересных местах с фотографиями и картами. Пользователям не нужно тратить время на самостоятельное бронирование — ассистент предлагает готовые туры и экскурсии с необходимыми ссылками и контактами. Сейчас сервис помогает планировать путешествия по Сахалину и Курильским островам, а в дальнейшем охват расширится на всю территорию России.