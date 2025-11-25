ИИ-ассистент LingGuang набрал 1 млн скачиваний за четыре дня

Китайская компания Ant Group выпустила ИИ-приложение LingGuang, которое позволяет быстро создавать мини-приложения на основе текстовых запросов. Всего за четыре дня после запуска количество скачиваний превысило 1 млн.

Популярность LingGuang была настолько высокой, что разработчикам приходилось ограничивать доступ к сервису, чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру. По состоянию на субботу приложение занимало первое место в категории «Бесплатные утилиты» китайского App Store и седьмое место в общем рейтинге бесплатных программ. В Ant Group отметили, что этот успех делает LingGuang ключевым игроком в глобальной гонке ИИ.

Вайб-кодинг, на котором основан LingGuang, позволяет пользователям без навыков программирования создавать приложения с помощью ИИ. После первичной генерации пользователь может продолжать взаимодействие с ассистентом для внесения изменений и настройки готового продукта. Средний пользователь в среднем выполняет шесть этапов редактирования за сеанс, что превышает ожидания разработчиков.

В отличие от конкурентов вроде Replit, где ИИ генерирует код, LingGuang предоставляет «персонального ИИ-разработчика» для каждого пользователя. Приложение поддерживает взаимодействие на разных языках и сочетает генерацию мини-приложений с традиционным общением с ИИ-ботом.

В этом году Ant Group удвоила инвестиции в ИИ и создала исследовательское подразделение AGI Lab для ускоренной разработки передовых ИИ-моделей. По словам технического директора LingGuang и бывшего инженера Google Цай Вэя, приложение стало первым в мобильной отрасли инструментом, позволяющим легко генерировать и настраивать приложения.