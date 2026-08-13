Financial Times со ссылкой на данные исследовательской компании Dream сообщает, что китайские хакеры предположительно применили ИИ-агентов для проведения масштабной атаки на государственные системы Тайваня.

Согласно данным издания, на протяжении четырёх дней в атаке одновременно задействовались до восьми ИИ-агентов, которые исследовали 21 государственную IT-систему на предмет уязвимостей и меняли тактику при неудачных попытках. В результате атаки были скомпрометированы не менее 85 аккаунтов государственных служащих, а также похищены данные свыше 2,5 тысячи сотрудников. Впоследствии атака распространилась на тайваньское агентство по ядерной безопасности и как минимум семь энергетических компаний.

По данным Dream, злоумышленники задействовали открытые ИИ-системы Hermes и OpenClaw, обойдя встроенные ограничения на проведение кибератак. Агенты самостоятельно анализировали возможные способы проникновения, а в случае неудачи передавали задачу поиска нового метода атаки другому агенту. Отмечается, что это первый зафиксированный случай, когда искусственный интеллект практически автономно выполнил работу, сопоставимую с деятельностью целой хакерской группы.