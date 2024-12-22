Игры могут быть полезны для психики: стало известно, какой жанр помогает лучше всего

Исследования показывают, что видеоигры могут оказывать различное влияние на психическое здоровье в зависимости от жанра.

Ученые из Университета Граца и Имперского колледжа Лондона выяснили, что игры с открытым миром положительно влияют на психологическое состояние, позволяя игрокам отвлечься от стресса и улучшить настроение.

В отличие от соревновательных игр, таких как Fortnite, которые создают атмосферу постоянной спешки, игры с открытым миром позволяют пользователям ставить собственные цели и играть в своем темпе. Это способствует «когнитивному эскапизму», что помогает игрокам чувствовать себя лучше.

Исследование показало, что подобные игры могут служить ценным инструментом для улучшения релаксации и эмоционального здоровья.

Таким образом, жанр открытого мира может быть полезен для тех, кто ищет способы справиться со стрессами повседневной жизни.