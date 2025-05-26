Игровые гиганты признали риски ИИ из-за негатива со стороны игроков

Крупнейшие компании игровой индустрии, включая Take-Two Interactive и Electronic Arts, в официальных годовых отчетах признали, что использование генеративного искусственного интеллекта в разработке видеоигр может привести к репутационным потерям. Документы поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В отчете Take-Two подчеркивается, что интеграция ИИ в игровые продукты «может вызвать негативную реакцию пользователей, породить этические споры и даже повлечь судебные разбирательства». Аналогичную позицию выразила и компания EA, указав на потенциальную чувствительность аудитории к автоматизации творческого процесса.

Игроки уже не раз высказывали недовольство по поводу внедрения ИИ-технологий. Так, критику вызвало использование искусственного интеллекта при озвучивании Дарта Вейдера в Fortnite, а также презентация ИИ-модели персонажа Элой из Horizon Zero Dawn. Дополнительное раздражение вызвала и вакансия в PlayStation, где от кандидата требовался опыт работы с ИИ.

Многие геймеры продолжают отдавать предпочтение проектам, созданным исключительно людьми, — от драматических сюжетных игр, таких как «Одни из нас», до масштабных ролевых миров уровня Elden Ring. По их мнению, даже второстепенные элементы, сгенерированные ИИ, способны снизить качество впечатлений.

Ситуация напоминает неудачные попытки внедрения NFT в игры, которые также встретили массовое неприятие. Однако, как подчеркивают аналитики, в отличие от невзаимодействующих токенов, искусственный интеллект может иметь практическое применение — вопрос лишь в его этически и творчески обоснованной интеграции.