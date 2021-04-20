Игровой Redmi K40 будет самым тонким и компактным игровым смартфоном

Бренд Redmi распространил в сети тизерные изображения нового игрового смартфона Redmi K40.

В частности, компания показала игровой вариант аппарата, который будет официально представлен 27 апреля.

Вместе с изображениями производитель сообщает, что его игровой смартфон среди моделей в своем классе окажется самым тонким и компактным на рынке.

Кроме этого, новинка получит выдвижные клавиши, которыми можно воспользоваться, нажав на кнопку-переключатель.

Согласно неофициальным данным, в смартфоне установят процессор Snapdragon 870, экран с частотой обновления 144 Гц от Samsung, а также батарею на 5 000 мАч с поддержкой 67-ватной зарядки.

Предварительная стоимость новинки составит около 305 долларов.