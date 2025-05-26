Игровой планшет Redmi с Dimensity 9400+ выйдет в июне

Компания Xiaomi готовит к выпуску новый игровой планшет под брендом Redmi, который, как ожидается, будет представлен в Китае в конце июня 2025 года. По данным утечки, устройство дебютирует одновременно с флагманским смартфоном Redmi K80 Ultra.

Планшет будет оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 9400+, флагманским процессором, который также появится в модели K80 Ultra. Устройство получит аккумулятор увеличенной ёмкости и поддержку функции обходной зарядки, аналогичной реализованной в смартфоне, что позволяет снижать нагрев при подключении к питанию во время игр.

По предварительным данным, в планшете будет использоваться 8,8-дюймовый ЖК-дисплей с высокой частотой обновления, обеспечивающей плавную графику. Для улучшения игровых ощущений предусмотрены два линейных вибромотора по оси X и стереодинамики. Также упоминается наличие двух портов USB Type-C, что обеспечит дополнительную гибкость при подключении аксессуаров.

Корпус устройства выполнен в цельнометаллическом исполнении (unibody), ориентированном на прочность и удобство при длительном использовании. По слухам, планшет может стать преемником модели Redmi Pad Pro, представленной ранее, и будет позиционироваться как доступная альтернатива игровым решениям Lenovo и RedMagic.

Ожидается, что вместе с планшетом будет представлен Redmi K80 Ultra, получивший сертификацию в Китае. Смартфон оснастят 7500 мАч аккумулятором с быстрой зарядкой 120 Вт, плоским OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, металлической средней рамкой и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном.

И планшет, и смартфон могут быть официально представлены в рамках летнего запуска, традиционного для флагманских новинок линейки Redmi.