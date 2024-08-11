Игровой планшет Red Magic второго поколения с Snapdragon 8 Gen 3 представят в конце августа

Red Magic обновила свой флагманский игровой смартфон, выпустив модель 9S Pro на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Теперь бренд работает над игровым планшетом второго поколения, который также будет оснащен этим процессором.

Ожидается, что планшет будет представлен в конце августа и, в отличие от современных тенденций, будет иметь экран меньшего размера.

Первый планшет Red Magic появился в июле 2023 года и имел 12,1-дюймовый экран с разрешением 2,5K и частотой обновления 144 Гц.

Новый планшет, вероятно, сохранит плоский и квадратный дизайн, а также получит хорошую систему охлаждения, большой аккумулятор и быструю зарядку.