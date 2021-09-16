Игровой ноутбук Redmi G 2021 получит новую систему охлаждения Hurricane Cooling 3.0

Redmi готовится к выпуску второй версии своего игрового ноутбука серии G. 22 сентября . Предстоящий игровой ноутбук будет называться Redmi G 2021, который, как говорят, предлагает геймерам «непобедимую производительность» для лучшего игрового процесса.

Компания дразнила подробностями о механизме охлаждения игрового ноутбука Redmi G 2021. Согласно отчету, грядущий игровой ноутбук от Redmi будет поставляться с новым «Hurricane Cooling 3.0». Новый Hurricane Cooling 3.0 будет включать в себя два больших вентилятора на 12 В, пять полностью медных тепловых трубок и четыре конфигурации воздуховыпускных отверстий. На тизерном изображении показаны два вентилятора для отвода тепла в нижней части ноутбука.

«Миссия бренда Redmi — популяризировать высококачественные продукты и быть непобедимой высокопроизводительной игровой книгой такого же класса, чтобы каждый геймер, который любит игры, мог насладиться высококачественным игровым процессом в погоне за светом. Новая цель поколения игровых ноутбуков Redmi G », — сообщил представитель Redmi в публикации.

Ранее сегодня компания поделилась новым тизерным изображением, раскрывающим внутренности грядущего игрового ноутбука Redmi G 2021. Согласно изображению, предоставленному Redmi, игровой ноутбук будет оснащен процессором AMD Ryzen 7 5800H в паре с выделенным графическим процессором Nvidia RTX 3060. По заявлению компании, Redmi G 2021 с RTX 3060 может достичь полной потребляемой мощности 130 Вт. Redmi говорит, что фактической производительности стоит ждать. Говорят, что будущий ноутбук будет оснащен функцией отслеживания лучей, чтобы придать играм более реалистичные визуальные эффекты. Между тем, на странице предварительного бронирования Redmi G 2021 на JD.com показаны две модели ноутбуков, одна на базе AMD, а другая на чипсете Intel.

Мы ожидаем, что более подробная информация появится по мере приближения к запуску игрового ноутбука Redmi G 2021.

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