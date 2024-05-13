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Игровая приставка Asus ROG Ally X дебютирует 2 июня и получит ценник в 799 долларов

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Asus официально подтвердила запуск своей будущей портативной игровой консоли ROG Ally X 2 июня.

Игровая приставка Asus ROG Ally X дебютирует 2 июня и получит ценник в 799 долларов

Устройство сохраняет основные характеристики предшественника, ROG Ally 2023, включая 7-дюймовый дисплей Full HD с частотой обновления 120 Гц.

Однако ROG Ally X получит значительное обновление в виде увеличенного объема памяти. Он будет оснащен 1 ТБ твердотельным накопителем (SSD), что в два раза больше, чем у базовой модели ROG Ally 2023.

Также сообщается о смене цветовой схемы, где ROG Ally X будет предлагаться в черном цвете, в отличие от белого цвета оригинальной модели.

Цена ROG Ally X ожидается на уровне 799 долларов, что на 100 долларов выше, чем цена «экстремальной» версии оригинального ROG Ally.

Предполагается, что повышение цены может быть обусловлено увеличенным объемом памяти и, возможно, более мощной батареей, хотя подробности о последней пока неизвестны.

Старший вице-президент Asus, Шон Йен, намекнул на значительное увеличение времени автономной работы ROG Ally X, но дополнительные детали не раскрывались.

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