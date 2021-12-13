Игровая консоль PlayStation 5 оказалась в два раза более желанной, чем Xbox Series

Microsoft с консолями Xbox несмотря на все старания и созданию доступных сервисов очень сильно уступает своим конкурентам.

При опросе пользователей выяснилось, что они отдают предпочтение PS5 и Nintendo Switch, несмотря на то что PS5 до сих пор находится в большом дефиците.

Опрос провели специалисты DFC Intelligence, которые за месяц опросили большое количество людей (точные цифры не называются) и выяснили, что большинство геймеров готовы ждать своей очереди ради приобретения PS5.

При этом большинство согласны, что у Microsoft значительно лучше онлайн-сервисы и библиотека игр, но в PS5 лучше производительность и графика, и это оказалось ключевым фактором при выборе игровой приставки.