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Игровая компания «Леста Игры» перешла в госсобственность

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Игровая компания «Леста Игры» перешла в госсобственность

Компания «Леста Игры», разработчик игр «Мир танков» и «Мир кораблей», стала государственной. Соответствующая информация появилась в Едином государственном реестре юридических лиц.

Решение принято на фоне признания деятельности основателей компании, Малика Хатажаева и Виктора Кислого, экстремистской — такое постановление вынес Таганский суд Москвы. Защита планирует обжаловать это решение.

Несмотря на изменения, игровые серверы продолжают работу, и пользователи по-прежнему получают обновления.

Депутат Антон Горелкин ранее подчеркнул, что игроки не несут никакой ответственности за использование продуктов «Лесты».

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