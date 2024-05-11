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Игра Ghost of Tsushima была снята с продажи на Steam в 180 странах

Автор На чтение 2 мин Просмотров 7 Опубликовано

Предстоящий ПК-порт игры Ghost of Tsushima Director’s Cut был снят с продажи в 180 странах на популярной игровой платформе Steam, написали в СМИ.

Причина заключается в невозможности пользователям из этих стран официально зарегистрировать необходимую для игры учетную запись PlayStation Network.

Среди пострадавших находятся геймеры из Казахстана, которые потеряли возможность приобрести долгожданную игру.

Представители Sony и Sucker Punch Productions, разработчики Ghost of Tsushima, пока не прокомментировали ситуацию, оставив поклонников и геймеров в неведении относительно причин такого решения.

Однако позже выяснилось, что Sony к этому ни имеет никакого отношения, как писали в СМИ. Предварительно известно, что продажи прекратил сторонний магазин Green Man Gaming.

«По независящим от нас причинам, многопользовательские режимы в Ghost of Tsushima Director’s Cut не будут доступны без привязки учётной записи PSN. К сожалению, в вашем регионе запрещено создавать этот аккаунт. В связи с этим мы удалили продукт из магазина в вашем регионе и вернём средства покупателям, которые приобрели Ghost of Tsushima в странах, где нет возможности создать учётную запись PSN» — цитирует сообщение поддержки магазина Green Man Gaming dtf.ru. 

Остается добавить, что другие интернет-площадки о прекращении продаж не объявляли.

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