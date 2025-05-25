Главная » Новости

Игра Desktop Survivors 98 вышла в стиле Windows 98 с боевым курсором

Автор На чтение 1 мин Просмотров 265 Опубликовано

В цифровом магазине Steam состоялся релиз необычной игры Desktop Survivors 98, стилизованной под рабочий стол операционной системы Windows 98. Разработчиком проекта выступил Брэндон Хесслоу, который охарактеризовал своё творение как «хаотический роглайт-экшен».

Игра Desktop Survivors 98 вышла в стиле Windows 98 с боевым курсором

Главная особенность игры — нестандартное поле боя. Игрок управляет курсором мыши, который автоматически атакует противников, а само сражение разворачивается прямо на виртуальном рабочем столе. Одновременно можно открывать окна, сохранять файлы и взаимодействовать с интерфейсом, воссоздающим атмосферу ретро-компьютеров конца 1990-х годов.

Геймплей Desktop Survivors 98 включает прохождение подземелий, уклонение от волн врагов и развитие персонажа по мере прохождения. Мини-карта оформлена в виде окна классической игры «Сапёр», что подчёркивает общее стилевое решение проекта.

Игра доступна для покупки в Steam, также там представлена бесплатная демо-версия.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.