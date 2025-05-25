Игра Desktop Survivors 98 вышла в стиле Windows 98 с боевым курсором

В цифровом магазине Steam состоялся релиз необычной игры Desktop Survivors 98, стилизованной под рабочий стол операционной системы Windows 98. Разработчиком проекта выступил Брэндон Хесслоу, который охарактеризовал своё творение как «хаотический роглайт-экшен».

Главная особенность игры — нестандартное поле боя. Игрок управляет курсором мыши, который автоматически атакует противников, а само сражение разворачивается прямо на виртуальном рабочем столе. Одновременно можно открывать окна, сохранять файлы и взаимодействовать с интерфейсом, воссоздающим атмосферу ретро-компьютеров конца 1990-х годов.

Геймплей Desktop Survivors 98 включает прохождение подземелий, уклонение от волн врагов и развитие персонажа по мере прохождения. Мини-карта оформлена в виде окна классической игры «Сапёр», что подчёркивает общее стилевое решение проекта.

Игра доступна для покупки в Steam, также там представлена бесплатная демо-версия.