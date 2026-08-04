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Игра Atomic Heart появилась в российском регионе Steam

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

В российском Steam стала доступна игра Atomic Heart. Примечательно, что наиболее выгодным по цене оказалось издание Ultimate — оно стоит 2036 рублей с учётом скидки и включает в себя основную игру, все выпущенные дополнения, цифровой артбук, саундтрек, а также золотые скины для отдельных видов оружия.

Базовая версия игры в Steam стоит 2499 рублей, а издание Gold Edition, включающее все дополнения, — 3199 рублей. Кроме того, игра стала доступна и в других странах СНГ, представленных в Steam, — в частности, в Казахстане, где стоимость базового издания составляет 14 044 тенге, что эквивалентно примерно 2300 рублям.

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