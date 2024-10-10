iFixit разобрали Apple Watch Series 10 и оценили их ремонтоспособность

Специалисты iFixit провели разборку новых Apple Watch Series 10 и оценили, насколько легко их ремонтировать. Они отметили, что Apple использовала закрытый корпус, что позволило сделать часы более тонкими, но усложнило доступ к внутренним компонентам. Для разборки необходимо нагреть крышку и аккуратно поддеть её.

Внутри устройств находится аккумулятор на 327 мАч для 46-мм модели и большой вибромотор Taptic engine, который занимает примерно треть места аккумулятора. При разборке OLED-дисплея эксперты не заметили значительных отличий от Series 9, за исключением улучшенных углов обзора.

Сенсоры в часах сложны для ремонта, и в целом процесс разборки оказывается непростым из-за компактного размера.

В итоге iFixit присвоил Apple Watch Series 10 оценку 3 из 10 за ремонтопригодность, указав на трудности с доступом к батарее и заменой стекла.