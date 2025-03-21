«Идея 5И» в Пензе даст старт всероссийскому конкурсу молодежных проектов (18+)

Всероссийский молодёжный форум законодательных инициатив «Идея 5И» (18+) — это площадка для обмена идеями между молодёжью и представителями власти. Форум пройдёт 28 марта при поддержке депутатов.

Форум предоставляет уникальную возможность для развития навыков в области законотворчества. Участники смогут напрямую взаимодействовать с федеральными экспертами и представителями законодательной власти, а также разработать и оформить свои законотворческие идеи на практике.

Каждая озвученная инициатива получит шанс стать частью единого информационного ресурса, доступного для использования всеми заинтересованными сторонами. Это создаст платформу для дальнейшей доработки и включения идей в законодательство.

Организаторы форума обращаются к участникам с посланием: «Закон начинается с идеи. Любой гражданин, группа людей, организация или представители власти могут предложить инициативу, которая станет основой нового закона. Эти идеи отражают потребности общества, актуализируют запрос на преобразования и формируют будущее». Все предложенные инициативы будут рассмотрены и, возможно, реализованы в будущем. Участники смогут наблюдать, как их идеи превращаются в реальные законы и программы, что будет дополнительным стимулом для активного участия в законотворчестве.

На Всероссийском форуме будут работать пять дискуссионных площадок в рамках пяти новых национальных проектов:

«Молодежь и дети России»

«Кадры»

«Семья»

«Продолжительная активная жизнь»

«Экономика данных»

В мероприятии примут участие общественные организации, молодежные и образовательные сообщества, государственные структуры, депутаты представительных органов, общественные палаты субъектов РФ, молодежные парламенты субъектов РФ, студенты высших учебных заведений, а также депутаты Государственной Думы и Совета Федерации РФ.

Форум позволит установить новый горизонтальный диалог между молодежными парламентами и межвузовским сообществом с законодательной властью. Вместе мы создадим «Банк законодательных инициатив», где любой законотворец сможет воспользоваться идеями и предложить их актуализацию в форме закона.

Участие в форуме возможно как в качестве инициатора идеи по улучшению законодательства, так и в качестве зрителя.

Участие в форуме «Идея 5И» — это не просто возможность поделиться своей идеей, но и шанс стать частью изменений, которые повлияют на будущее законодательства в России.

Официальный сайт: https://forum5i.ru

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