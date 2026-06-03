IDC: MacBook Neo поддержал спрос на ноутбуки на фоне спада рынка ПК

Аналитическая компания IDC ожидает сокращение мировых поставок персональных компьютеров на 11,3% по итогам 2026 года. Одной из основных причин называется дефицит памяти, который уже затронул поставки ряда устройств и, по прогнозам, будет оказывать давление на рынок как минимум до конца 2027 года.

По данным IDC, ситуация будет постепенно ухудшаться в течение года. В четвёртом квартале объёмы поставок могут снизиться сразу на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость ПК, как ожидается, вырастет на 17%, а производителям становится всё сложнее поддерживать полный ассортимент моделей.

Первый квартал 2026 года показал рост поставок на 3%, однако аналитики связывают это в основном с досрочными покупками со стороны потребителей и бизнеса, которые стремились приобрести устройства до возможного повышения цен и ухудшения доступности комплектующих.

На этом фоне положительно выделился MacBook Neo. Выпущенный в марте ноутбук получил процессор A18 Pro и 8 ГБ оперативной памяти. Стартовая цена устройства составила около 43,5 тыс. рублей по официальному курсу ЦБ РФ на 3 июня 2026 года.

По оценке IDC, модель показала более высокий спрос, чем ожидалось, что заставило аналитиков пересмотреть прогноз по сегменту ноутбуков в сторону повышения. Устройство ориентировано на категорию ноутбуков стоимостью до 700 долларов, которая ежегодно занимает около 75 миллионов продаж и традиционно контролируется устройствами на Windows и ChromeOS.

В IDC считают, что появление MacBook Neo усиливает конкуренцию на рынке. Ожидается, что другие производители будут отвечать новыми процессорами, оптимизацией программного обеспечения и более активной ценовой политикой. Одновременно дефицит памяти продолжает влиять на старшие компьютеры Apple, включая Mac mini и Mac Studio, для которых отмечаются задержки поставок и сокращение доступных конфигураций.