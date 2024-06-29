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Ice Universe: Samsung Galaxy S25 станет самым тонким смартфоном в линейке

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Известный инсайдер в социальной сети распространил новые данные о грядущих флагманах Samsung Galaxy S25.

Если верить источнику, то Samsung Galaxy S25 станет самым тонким смартфоном в линейке, выпущенным в последние годы. Толщина корпуса Galaxy S25 Ultra составит 8,4 мм. Уменьшение толщины корпуса должно улучшить удобство использования, при условии сохранения отличной автономности.

Еще стало известно, что дизайн флагманов будет выполнен в стиле смартфона 2016 года. Речь идет дизайне в стиле Galaxy Note7.

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