Ice Universe: Samsung Galaxy S25 станет самым тонким смартфоном в линейке

Известный инсайдер в социальной сети распространил новые данные о грядущих флагманах Samsung Galaxy S25.

Если верить источнику, то Samsung Galaxy S25 станет самым тонким смартфоном в линейке, выпущенным в последние годы. Толщина корпуса Galaxy S25 Ultra составит 8,4 мм. Уменьшение толщины корпуса должно улучшить удобство использования, при условии сохранения отличной автономности.

Еще стало известно, что дизайн флагманов будет выполнен в стиле смартфона 2016 года. Речь идет дизайне в стиле Galaxy Note7.