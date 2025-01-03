Hyundai разработала инновационное ветровое стекло с подогревом

Компания Hyundai представила новую технологию ветрового стекла с подогревом, которая должна значительно улучшить видимость в холодную погоду.

Эта система, названная «стекло с металлическим покрытием и подогревом», тестируется с 48-вольтовой архитектурой и обещает размораживать лобовое стекло в три раза быстрее, чем традиционные методы.

В отличие от старых технологий, используемых Ford с 1970-х годов, новая система Hyundai состоит из 20 слоёв стекла, один из которых покрыт металлом.

При нагреве этого металлического слоя размораживание и устранение запотевания происходит всего за пять минут при температуре до -18°C, что намного быстрее, чем 15 минут при использовании стандартных систем.

Кроме того, металлическое покрытие стекла отражает солнечные лучи, что может помочь охлаждать салон автомобиля на два-три градуса в жаркую погоду. Hyundai разрабатывает эту технологию для электромобилей, чтобы повысить их энергоэффективность и увеличить запас хода.

Пока не известно, в каких моделях появится новое стекло с подогревом, но компания надеется, что оно станет важной частью будущих автономных автомобилей и систем дополненной реальности.