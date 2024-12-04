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Hyundai разрабатывает собственный аналог Apple CarPlay и Google Android Auto

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Владельцы автомобилей Hyundai могут использовать мультимедийные системы Apple CarPlay и Google Android Auto в зависимости от их смартфонов. Однако в компании это рассматривают как временное решение, пока не будет готово собственное приложение.

Исполнительный директор Hyundai Олабиси Бойл сравнила текущую ситуацию с переходом автопроизводителей на стандарт зарядки NACS от Tesla.

Она отметила, что компания продолжает комплектовать свои электрокары переходниками на зарядку CCS, чтобы дать пользователям выбор.

Бойл намекнула на разработку собственного аналога систем Apple и Google, который должен их превзойти. Она уверена, что в будущем производители автомобилей придут к единому стандарту, как и с зарядными устройствами, но пока неясно, будет ли это решение от Hyundai.

Также Бойл подчеркнула, что компания предлагает разнообразные варианты автомобилей — бензиновые, гибридные и электрические. Она считает, что переход на электрокары неизбежен, но это займет время.

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