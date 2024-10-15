Hyundai представила голографическое лобовое стекло для автомобилей

Компания Hyundai совместно с немецким производителем Zeiss разработала новую технологию — голографические дисплеи для лобовых стекол автомобилей. Эти дисплеи заменят обычные приборные панели, предоставляя водителям всю необходимую информацию прямо на стекле.

Хотя голограммы в автомобилях не новы и встречаются, например, в «Мерседесах» S-класса, Hyundai станет первой компанией, которая полностью откажется от традиционных экранов.

Вся информация, такая как спидометр, уровень топлива и навигация, будет отображаться в виде полупрозрачного интерфейса на лобовом стекле. Это позволит водителям больше сосредоточиться на дороге.

Кроме того, для пассажиров также будет установлен голографический дисплей, где будут доступны развлекательные сервисы. Угол обзора будет таким, чтобы информация для пассажиров не мешала водителю.

Hyundai завершила производство прототипа голографического стекла в сентябре 2024 года и получила положительные отзывы от клиентов. Массовый выпуск технологии запланирован на 2027 год.