Главная » Новости

HyRead представила Android-планшет с E Ink-экраном за 56 000 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

HyRead представила планшет Gaze Pro X с 10,3-дюймовой E Ink панелью. Устройство имеет встроенную подсветку, что позволяет удобно читать как при недостаточном освещении, так и при ярком свете. Новинка работает на Android 14, что дает возможность устанавливать различные приложения.

Планшет имеет тонкий корпус с широким краем с одной стороны, что облегчает его использование одной рукой. При этом Gaze Pro X поддерживает только 16 оттенков серого, но разрешение дисплея составляет 2480 x 1860 пикселей с плотностью 300 PPI и регулируемой цветовой температурой подсветки.

У Gaze Pro X есть 8-мегапиксельная камера на задней панели, полезная для сканирования документов. Планшет совместим с приложениями для чтения книг, заметок и рисования, а также поддерживает стилус Wacom и Bluetooth-клавиатуры.

Аккумулятор Gaze Pro X имеет емкость 4800 мАч. Планшет работает на восьмиядерном процессоре с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD.

HyRead Gaze Pro X выйдет на Тайване в феврале по цене около 569 долларов или 56 000 рублей.

HyRead представила Android-планшет с E Ink-экраном за 56 000 рублей HyRead представила Android-планшет с E Ink-экраном за 56 000 рублей

 

Источник: notebookcheck

Gaze Pro X HyRead HyRead Gaze Pro X
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.