HyRead представила Android-планшет с E Ink-экраном за 56 000 рублей

HyRead представила планшет Gaze Pro X с 10,3-дюймовой E Ink панелью. Устройство имеет встроенную подсветку, что позволяет удобно читать как при недостаточном освещении, так и при ярком свете. Новинка работает на Android 14, что дает возможность устанавливать различные приложения.

Планшет имеет тонкий корпус с широким краем с одной стороны, что облегчает его использование одной рукой. При этом Gaze Pro X поддерживает только 16 оттенков серого, но разрешение дисплея составляет 2480 x 1860 пикселей с плотностью 300 PPI и регулируемой цветовой температурой подсветки.

У Gaze Pro X есть 8-мегапиксельная камера на задней панели, полезная для сканирования документов. Планшет совместим с приложениями для чтения книг, заметок и рисования, а также поддерживает стилус Wacom и Bluetooth-клавиатуры.

Аккумулятор Gaze Pro X имеет емкость 4800 мАч. Планшет работает на восьмиядерном процессоре с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD.

HyRead Gaze Pro X выйдет на Тайване в феврале по цене около 569 долларов или 56 000 рублей.

Источник: notebookcheck