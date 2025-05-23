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HyperOS 2.2 почти готов к запуску на 12 моделях Xiaomi и POCO

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Компания Xiaomi готовится выпустить обновление HyperOS 2.2 для ряда своих устройств. Хотя официальные детали обновления пока не опубликованы, ожидается улучшение системной производительности, доработка интерфейса и более тесная интеграция с экосистемой бренда.

HyperOS 2.2 почти готов к запуску на 12 моделях Xiaomi и POCO

Согласно данным портала XiaomiTime, в исходном коде прошивки HyperOS обнаружены упоминания двенадцати моделей, для которых уже подготовлена новая сборка системы. Это позволяет предположить, что именно эти устройства первыми получат обновление:

  • POCO F7 / Redmi Turbo 4 Pro
  • POCO M7 Pro 5G / Redmi Note 14
  • POCO X7 / Redmi Note 14 Pro
  • Redmi K70 / POCO F6 Pro
  • Redmi K70E / POCO X6 Pro
  • Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra
  • Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Разработка HyperOS 2.2 ведётся с фокусом на улучшении стабильности, скорости отклика интерфейса и пользовательском опыте в целом. Также ожидаются новые функции, адаптированные под флагманские устройства и планшеты Xiaomi.

Официальный график обновлений пока не объявлен, однако, как обычно, первым регионом распространения станет Китай. После этого прошивка станет доступна пользователям по всему миру.

Проверить доступность обновления можно вручную: Настройки > О телефоне > Обновление системы. Пользователям, чьи устройства не вошли в список, остаётся ожидать второй волны распространения HyperOS 2.2.

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