Huawei заявила, что Mate 70 стал первым по-настоящему китайским смартфоном бренда

На недавнем выступлении в средней школе Баоань в Шэньчжэне генеральный директор Huawei Ричард Ю сообщил, что новый флагман Mate 70 полностью произведён в Китае и оснащён собственным чипом Kirin 9020.

Ю отметил, что компания достигла 100% внутреннего производства микросхем, что является важной вехой для Huawei в стремлении к независимости в этой области. Удивительно, что Huawei смогла наладить выпуск смартфонов без влияния со стороны западных стран, успешно закрепив за собой ключевые направления в производстве, такие как микросхемы и операционные системы.

Кроме чипа, Mate 70 работает на операционной системе HarmonyOS NEXT, разработанной с нуля и не зависящей от Android. Это означает, что изначально она не поддерживает приложения Android.

Пока неясно, будет ли Huawei предлагать эту ОС для международных пользователей, так как ограниченная поддержка приложений может стать проблемой.