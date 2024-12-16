Главная » Новости

Huawei запускает в Европе рождественские версии часов Watch GT 5 и GT 5 Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Компания Huawei анонсировала праздничные версии своих смарт-часов Watch GT 5 и GT 5 Pro для европейского рынка. Ранее новинки были представлены в Китае. На рынке Европы их предложат в красном и зелёном цветах с различными вариантами ремешков.

Huawei запускает в Европе рождественские версии часов Watch GT 5 и GT 5 Pro

Часы GT 5 диаметром 41 мм представлены в красном цвете с тремя вариантами ремешков: красным и синим из флуороэластомера, а также с белым кожаным и золотым миланским ремешками.

Модель GT 5 диаметром 46 мм доступна в зелёном цвете с двумя вариантами ремешков: зелёным и чёрным из флуороэластомера, а также с коричневым кожаным ремешком. Премиум-версии GT 5 Pro также имеют зелёный цвет и ремешки из флуороэластомера.

Кроме нового дизайна, часы получили специальный рождественский циферблат «Xmas Starlit Holiday». Основные функции оригинальных моделей остались неизменными.

Huawei запускает в Европе рождественские версии часов Watch GT 5 и GT 5 Pro

Праздничные версии Huawei Watch GT 5 уже доступны в ряде европейских стран, включая Великобританию, Испанию и Нидерланды.

Цены начинаются от 239,99 фунтов стерлингов (31 500 руб.) за модель 41 мм и доходят до 339,99 фунтов стерлингов (44 600 руб.) за GT 5 Pro.

Huawei запускает в Европе рождественские версии часов Watch GT 5 и GT 5 Pro

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.