Huawei запускает в Европе рождественские версии часов Watch GT 5 и GT 5 Pro

Компания Huawei анонсировала праздничные версии своих смарт-часов Watch GT 5 и GT 5 Pro для европейского рынка. Ранее новинки были представлены в Китае. На рынке Европы их предложат в красном и зелёном цветах с различными вариантами ремешков.

Часы GT 5 диаметром 41 мм представлены в красном цвете с тремя вариантами ремешков: красным и синим из флуороэластомера, а также с белым кожаным и золотым миланским ремешками.

Модель GT 5 диаметром 46 мм доступна в зелёном цвете с двумя вариантами ремешков: зелёным и чёрным из флуороэластомера, а также с коричневым кожаным ремешком. Премиум-версии GT 5 Pro также имеют зелёный цвет и ремешки из флуороэластомера.

Кроме нового дизайна, часы получили специальный рождественский циферблат «Xmas Starlit Holiday». Основные функции оригинальных моделей остались неизменными.

Праздничные версии Huawei Watch GT 5 уже доступны в ряде европейских стран, включая Великобританию, Испанию и Нидерланды.

Цены начинаются от 239,99 фунтов стерлингов (31 500 руб.) за модель 41 мм и доходят до 339,99 фунтов стерлингов (44 600 руб.) за GT 5 Pro.