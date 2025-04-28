Huawei Watch 5 утекли в сеть: раскрыты цвета, дизайн и цены

Появились новые подробности о премиальных смарт-часах Huawei Watch 5. Утечка, опубликованная известным информатором Судханшу Амбхоре, раскрыла дизайн устройства, его цветовые варианты и предполагаемую стоимость на мировом рынке. Ранее модель уже была замечена в базе данных TDRA в ОАЭ, что свидетельствовало о скором запуске.

Huawei Watch 5 поступит в продажу в двух размерах — 42 мм и 46 мм. Согласно рендерам, часы будут доступны в синем, зеленом, коричневом, черном, белом и бежево-золотом цветах. Производитель также предложит различные варианты ремешков, включая стальной, силиконовый и тканевый.

Дизайн устройства включает круглый циферблат с узкими рамками, вращающуюся заводную головку для навигации, дополнительную физическую кнопку и овальный корпус с двумя вырезами. На нижней части расположены датчики для измерения сердечного ритма и магнитные контакты для зарядки.

Согласно утечке, стартовая цена Huawei Watch 5 составит 499 евро. Более дорогие версии с отличиями в материалах и размерах будут стоить 549 и 599 евро соответственно. Официальная дата презентации пока не объявлена, однако появление информации о цене и комплектациях свидетельствует о близости анонса.