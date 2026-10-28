Huawei выпустила разноцветные наушники FreeClip 2 за 1299 юаней

Компания Huawei 28 октября 2026 года начала продажи новой версии беспроводных наушников FreeClip 2, получившей название Trendy Dual-Color. Модель отличается необычным сочетанием цветов и дополнительными декоративными аксессуарами. Устройство уже доступно покупателям в Китае через официальный интернет-магазин VMall и другие авторизованные торговые площадки.

Главной особенностью новинки стало оформление корпуса. Покупателям предложены три варианта цветовых сочетаний: красный с жёлтым, жёлтый с синим и красный с синим. Во всех версиях используется жёлтый зарядный футляр.

Дополнительно в комплект входят три декоративных кольца соответствующих цветов. Их можно закреплять на элементах конструкции наушников, изменяя внешний вид устройства.

Huawei FreeClip 2 относятся к категории открытых беспроводных наушников. В отличие от традиционных внутриканальных моделей, они не перекрывают слуховой проход. Устройство фиксируется на ушной раковине с помощью специальной конструкции, позволяя одновременно слушать музыку и воспринимать окружающие звуки.

Такой формат предназначен прежде всего для повседневного использования, прогулок и других ситуаций, когда необходимо сохранять акустический контакт с окружающей средой.

Новая версия ориентирована на покупателей, для которых внешний вид носимой электроники имеет не меньшее значение, чем её функциональность. Вместо изменения основного принципа работы производитель сосредоточился на индивидуализации дизайна.

Стоимость Huawei FreeClip 2 Trendy Dual-Color на китайском рынке составляет 1299 юаней. Информация о сроках появления именно этого исполнения на международных рынках пока не опубликована.