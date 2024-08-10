Huawei выпустил доступный монитор с хорошей цветопередачей

Компания Huawei представила новый недорогой монитор MateView SE с диагональю 23,8 дюйма и разрешением 1920×1080 пикселей.

Основная особенность этого устройства — высокая частота обновления в 100 Гц, что делает его подходящим как для работы, так и для игр.

Монитор обеспечивает качественную цветопередачу, охватывая 90% гаммы DCI-P3 и 100% sRGB, а заводская калибровка гарантирует точность цветов с погрешностью менее 2.

MateView SE имеет тонкие рамки и полезную площадь дисплея в 92%. Он также сертифицирован TÜV Rheinland за низкое излучение синего света и отсутствие мерцания, что полезно для длительной работы с текстом. В режиме «бумажной» картинки текст становится крупнее, что снижает нагрузку на глаза.

Управление настройками осуществляется с помощью удобного 5-позиционного джойстика. Монитор подключается к компьютеру через HDMI или DisplayPort и доступен в двух версиях: с обычной подставкой и поворотным механизмом по цене от 569 юаней или около 7 тыс. рублей.