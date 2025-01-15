Huawei вошла в топ-5 патентных компаний США в 2024 году, лидирует Samsung

Компания Huawei заняла пятое место в рейтинге патентов США за 2024 год, благодаря своим инновациям. Первое место досталось Samsung, за ней следуют TSMC, Qualcomm и Apple.

По данным IFI Claims Patent Services, Huawei получила около 3046 патентов, что на 47% больше, чем в 2023 году, когда было зарегистрировано 2068 патентов. Это помогло компании подняться с шестого на пятое место в списке.

Samsung лидирует с 6377 патентами, TSMC на втором месте с 3989 патентами, а Qualcomm и Apple занимают третье и четвёртое места соответственно.

Генеральный директор IFI отметил, что, несмотря на внимание к искусственному интеллекту, патенты на другие технологии продолжают расти.