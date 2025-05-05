Huawei ведет развитие вертикальной цепочки поставок для ИИ-технологий

Компания Huawei строит в Шэньчжэне новый завод по производству полупроводников, нацеленный на создание собственной вертикально интегрированной цепочки поставок для технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает Financial Times.

Новый завод будет выпускать 7-нм процессоры, включая мобильные чипы серии Kirin и ИИ-чипы Ascend, спрос на которые в Китае резко вырос. Производственная площадка будет расположена рядом с предприятиями Pengxinwei (PXW) и Shenzhen Pensun (PST), уже входящими в экосистему поставщиков Huawei. Проект частично финансируется местными властями, а управление заводом будет передано компаниям-партнёрам, таким как SiCarrier и SwaySure.

Huawei обеспечит стартовое финансирование, а также направит своих специалистов для организации производственного процесса. Создание собственного «хаба полупроводниковых производств» позволит компании контролировать ключевые этапы выпуска чипов и ускорить поставки.

Развитие собственной производственной базы связано с нехваткой мощностей у SMIC — крупнейшего китайского производителя полупроводников, не справляющегося с объёмами заказов на чипы Ascend. Ожидается, что новый завод в Шэньчжэне начнёт работу уже в следующем году.

Эксперты отмечают, что при наращивании объемов выпуска китайские разработчики ИИ смогут обходиться без решений Nvidia.