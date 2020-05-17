Huawei уже начала тестировать смартфоны Huawei P50 и Huawei Mate 40

Эван Блэсс очень часто раскрывает подробности про смартфоны компании «Самсунг». А этот раз инсайдер в социальной сети поделился информацией про аппараты от компании Huawei.

Сетевой информатор написал, что китайская компания уже тестирует Huawei P50 и Huawei Mate 40, но если последний должны представит осенью, то вот презентация Huawei P50 должна состоятся только в следующем году.

По слухам, серия Mate 40 будет состоять из двух моделей — Mate 40 и Mate 40 Plus, а вот линейка P50 будет намного шире — P50, P50 Pro, P50 Pro Plus и P50 Lite.

В основе P50 и Mate 40 ляжет новая однокристальная система Kirin, созданная по 5-нанометровому техпроцессу.

Производством чипа для Huawei займется компания TSMC. Известно, что она уже получила заказ на производство Kirin 1000.