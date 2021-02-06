Huawei устроит распродажу со скидками до 50% в честь 14 февраля

Китайская компания к каждому значимому празднику устраивает распродажу, а очередная акция приурочена 14 февраля.

В рамках специальных предложения на цифровую технику Huawei действуют скидки до 50%.

Начало распродажи смартфонов и носимой электроники, а также ноутбуков и планшетов намечено на 9 февраля. С этого дня покупатели могут приобрести MateBook X со скидкой 17 тыс. рублей.

Также до 14 февраля со значительной скидкой можно купить MatePad Pro и смартфон Huawei P40 Pro+.

На эти продукты скидка будет составлять 10 тыс. рублей. Помимо скидки к смартфону клиент получит подарок в виде беспроводных наушников FreeBuds Pro.

В акции, посвященной 14 февраля, также участвует и другая техника китайского производителя.