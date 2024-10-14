Huawei тестирует HarmonyOS NEXT: стабильный релиз ожидается в конце октября

Huawei запустила публичное бета-тестирование своей новой операционной системы HarmonyOS NEXT, и планирует выпустить стабильную версию в конце этого месяца. По слухам, компания может анонсировать систему уже завтра.

Советник UncleKanshan сообщил, что стабильная версия HarmonyOS NEXT может выйти в конце октября, хотя точная дата ещё не известна. Бета-тестирование началось 8 октября, и пользователи активно интересуются новыми функциями.

Ранее сообщалось, что стабильная версия может появиться в четвёртом квартале 2024 года, но для окончательных выводов нужно дождаться официальных новостей.

Кроме того, в утечках говорится, что Huawei планирует выпустить свои флагманские устройства, такие как Mate 70 и Mate X6, в середине ноября. Конкретные даты пока не уточняются.

HarmonyOS NEXT будет выпущена в два этапа: первая группа устройств получит общедоступное бета-обновление, а другие модели будут проходить закрытое тестирование.

Ожидается, что серия Mate 70 будет поставляться с предустановленной HarmonyOS NEXT, а устройства Mate 60 и Mate X5 получат обновление первыми.