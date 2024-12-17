Huawei стала первой на рынке носимых устройств, опередив Apple и Xiaomi

В третьем квартале 2024 года Huawei продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке носимых устройств, заняв первое место по поставкам смарт-часов.

Согласно новому отчету IDC, компания достигла значительных успехов, продержавшись на вершине списка крупнейших поставщиков.

За первые три квартала этого года Huawei продала 23,6 миллиона носимых устройств, что на 7,3 миллиона больше по сравнению с прошлым годом.

Доля компании на рынке составляет 16,9%, а объем поставок смарт-часов увеличился на 44,3% благодаря новым моделям, таким как Watch GT 5 и Watch D2.

Часы Huawei оснащены системой мониторинга здоровья TruSense, что позволяет более точно отслеживать состояние здоровья пользователей. В этом году компания привлекла внимание на рынках Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

На втором месте по поставкам оказалась Apple с 22,5 миллиона устройств и долей рынка 16,2%. Xiaomi занимает третью позицию с 20,5 миллионами поставок и долей 14,7%.