Huawei создала и представила свой голосовой помощник Celia

Huawei создала собственного голосового помощника, которого назвали Celia. Он поддерживает английский, французский и испанский языки.

Голосовой помощник будет работать в Испании, Франции, Чили, Мексике, Колумбии и Великобритании.

Celia является международной версией китайского голосового помощника Xiaoyi. Для запуска Celia нужно будет нажать на кнопку питания смартфона и сказать Hey Celia.

Celia будет доступна на смартфонах с установленной версией EMUI 10.1. В этой же прошивке появятся новые режимы разделения экрана, а также возможность принимать и совершать звонки через компьютер.