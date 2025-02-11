Huawei решила маркировать свои смарт-часы медицинскими устройствами

Huawei использует маркировку своих смарт-часов как медицинских устройств, чтобы увеличить продажи.

Часы D2, выпущенные в ноябре прошлого года, сертифицированы как медицинское изделие класса II. Это дает потребителям возможность использовать средства медицинской страховки для их покупки, что вызвало большой интерес и высокий спрос.

Многие китайские покупатели отмечают, что могут приобрести Huawei Watch D2 с использованием средств со своих медицинских счетов, что сделало часы особенно популярными. В некоторых аптеках уже наблюдается очередь на покупку, которая может достигать 20 дней.

Хотя спрос на Watch D2 высок, некоторые эксперты задаются вопросом об уместности продаж многофункциональных устройств под маркой «медицинское». Бюро медицинского страхования Китая уже ограничило покупку таких устройств и может ввести дополнительные меры.

Таким образом, Huawei смогла не только привлечь внимание к своим устройствам, но и значительно увеличить объем продаж на фоне растущего интереса к носимым медицинским технологиям.

Источник: huaweicentral