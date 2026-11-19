Компания Huawei продемонстрировала внешний вид смартфона Osta O1 Pro, который станет одним из первых устройств нового суббренда Osta. Официальная презентация бренда и его дебютных моделей запланирована на 20 ноября 2026 года.

Судя по опубликованным изображениям, смартфон получит широкий экран и двойную основную камеру. Производитель подтвердил три варианта расцветки корпуса: белую Nebula White, чёрную Starry Night Black и фиолетовую Starlight Purple.

Покупателям предложат версии с накопителем на 256 или 512 ГБ. Обе конфигурации будут оснащаться 12 ГБ оперативной памяти.

По предварительной информации, Osta O1 Pro получит OLED-дисплей диагональю 6,39 дюйма с соотношением сторон 16:9,5 и разрешением 1,5K. В качестве аппаратной платформы называют процессор Kirin 9030S.

Полные характеристики устройства, стоимость и сроки начала продаж ожидаются во время официального анонса. Пока Huawei раскрыла преимущественно особенности дизайна и доступные конфигурации памяти.