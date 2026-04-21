Huawei Pura X Max меняет подход к складным смартфонам за счёт широкого форм-фактора

Складные смартфоны постепенно становятся более распространёнными, однако Huawei Pura X Max предлагает иной подход к их конструкции. Устройство отходит от привычных узких и вытянутых решений и использует более широкий формат дисплея, ориентированный на удобство работы и мультимедийные задачи. Такая концепция рассматривается как попытка объединить функции смартфона и планшета в одном устройстве.

По данным отраслевых источников, Apple также работает над складным устройством с похожей широкой компоновкой экрана, запуск которого может состояться в текущем году.

Главной особенностью модели является широкоформатный дисплей. Основной внутренний экран имеет диагональ 7,7 дюйма и почти соотношение сторон 4:3, а внешний экран на 5,4 дюйма также выполнен в расширенном формате. Благодаря этому устройство визуально ближе к компактному планшету, чем к классическому смартфону.

Такой формат увеличивает полезное пространство по горизонтали, что делает просмотр видео более удобным за счёт меньших чёрных полос, упрощает чтение и улучшает восприятие игровых сцен. Также это облегчает работу с документами и презентациями, где важно расширенное поле отображения. В отличие от многих складных моделей, ориентированных на компактность, здесь акцент сделан на функциональности.

В конструкции используется новый шарнир Basalt Waterdrop, который увеличивает рабочую площадь экрана примерно на 16% и повышает устойчивость к падениям примерно на треть. Внутренний дисплей состоит из нескольких защитных слоёв, включая ультратонкое стекло и углеродное волокно, а также амортизирующий слой.

Производитель заявляет, что такая конструкция повышает устойчивость к ударам и давлению. Внешний экран защищён стеклом нового поколения Kunlun Glass. Корпус устройства соответствует уровням защиты от пыли и влаги IP58/IP59.

Смартфон также отличается тонким корпусом: около 5,2 мм в разложенном состоянии и 11,2 мм в сложенном. При весе 229 граммов устройство сохраняет баланс между функциональностью и портативностью.

За производительность отвечает чип Kirin 9030 Pro, который, по данным производителя, обеспечивает прирост мощности около 30% по сравнению с предыдущим поколением. Он поддерживает многозадачность и технологии продвинутой графики, включая трассировку лучей в реальном времени.

Устройство работает на HarmonyOS 6.1, где интегрированы функции ИИ-ассистента Xiaoyi. Он используется для подсказок, планирования задач и помощи в поездках. Также поддерживается стилус M-Pen 3 Mini, предназначенный для заметок, рисования и редактирования контента.

Фотовозможности включают основной сенсор на 50 Мп с переменной диафрагмой, 50-мегапиксельный телеобъектив с перископической оптикой и сверхширокоугольный модуль на 12,5 Мп. Применяется обновлённая система обработки изображений XMAGE второго поколения, отвечающая за цветопередачу и работу с освещением. Фронтальные камеры установлены на обоих экранах, при этом внешний дисплей позволяет использовать основную камеру для селфи-съёмки.

В целом Huawei Pura X Max демонстрирует развитие складных устройств в сторону увеличения рабочего пространства и ориентации на задачи продуктивности, объединяя функциональность смартфона и планшета в одном форм-факторе.