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Huawei Pura 80 Ultra может получить новые функции AI-камеры

Автор На чтение 1 мин Просмотров 148 Опубликовано

Huawei готовит к выпуску новый смартфон Pura 80 Ultra, который, вероятно, будет оснащён инновационными функциями, включая AI-камеру. Компания работает над улучшением обработки изображений для повышения качества фотографий в своих новых моделях.

В серии Pura ожидается интеграция передовых инструментов искусственного интеллекта, которые помогут улучшить цветопередачу и общее качество снимков.

Утечки указывают на то, что в Pura 80 Ultra может использоваться улучшенная мультиспектральная линза и новые функции обработки изображений.

Источники также сообщают, что в этом устройстве акцент будет сделан на AI, а не только на камерах. Это позволит достичь качества, сопоставимого с профессиональными камерами, улучшая съёмку при низком освещении и предлагая множество настроек для получения лучших снимков.

Кроме того, Huawei, возможно, улучшит функции спутниковой связи в серии Pura 80. Подробности о новых AI-функциях камеры станут известны при официальном запуске устройства. Также ожидается обновление чипа Kirin до более мощной версии в новых моделях.

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